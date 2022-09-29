İstanbulSMD ve Seranit Mimarlık Günü’nü Scarpa ile kutluyor

Kuruluşunun 20. yılını “Dün, Bugün, Yarın” temalı etkinliklerle kutlayan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), 20. yüzyılın önemli modern mimarlarından Carlo Scarpa’ya odaklanan “Scarpa Diyalogları” adlı sergiyi 6-21 Ekim tarihlerinde Galeri Işık Teşvikiye’de izleyiciyle buluşturacak.

Akademik içeriği Prof. Dr. Jale Erzen tarafından hazırlanan sergi, Seranit sponsorluğunda ve İtalyan Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek ve pazar hariç her gün 10:00-20:00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Türkiye ve İtalya’dan, Scarpa üzerine araştırma ve çalışmaları bulunan yaratıcıların farklı formatlardaki üretimleri mimar, araştırmacı ve yazar Emiliano Bugatti’nin küratörlüğünde, Cemal Emden’in fotoğraflarıyla ve Onur Teke’nin sergileme tasarımıyla sunulacak.



VENEDİKTEN İKİ ATÖLYEYE ÖZEL BÖLÜM



“Scarpa Diyalogları” sergisinde, Emre Arolat, Sevince Bayrak, Hera Büyüktaşçıyan, Ahmet Doğu İpek, Kerem Erginoğlu, Matteo Casari, Luca Compri, Oral Göktaş, Giuseppe Gurrieri, Ersen Gürsel, Aykut Köksal, Koray Malhan, Andrea Morana, Salvatore Oddo, Gianluca Peluffo, Luana Rao, Han Tümertekin, Alfredo Vanotti, Maria Chiara Zarabini olmak üzere, İtalya ve Türkiye'den 19 mimar ve sanatçı katılımcı olarak yer alıyor. Onlar tarafından seçilen 17 Scarpa projesini mercek altına alan serginin küratörlüğünü ve editörlüğünü Emiliano Bugatti yaptı. Projede İstanbulSMD üyesi Cemal Emden'in fotoğraflarıyla diyalog kuran yaratıcı isimler, çeşitli metinler veya grafik çalışmalarla diyalogu geliştiriyor.



CEMAL EMDEN’İN FOTOĞRAFLARI SCARPA'NIN MİMARİ SOFİSTİKASYONUNU SERGİLİYOR



Scarpa mimarisi, daha doğrusu sanatı, daha geniş okuma ve yorumlamanın yollarını açmak için genellikle mimarlığın disipliner sınırlarını aşıyor.

İşlerinin estetik niteliğini ve zenginliğini yakalayan ve bunlara değer katan Cemal Emden'in fotoğrafa çok yönlü yaklaşımı, mimariye duyduğu hayranlık ve sevgi, Scarpa'nın mimari sofistikasyonunu sergilemek için eşsiz görüntüler sunuyor. Carlo Scarpa ile çalışmış, işlerinin şaşırtıcı detaylarının çoğunu üreten ve günümüzde Venedik'te hâlâ aktif olan iki atölyeye de sergide özel bir bölüm ayrılıyor.

SCARPA’NIN DİYALOGLARI



Kendi işleri ile mevcut yapılar arasında yarattığı cesur diyaloglarla tanınan Carlo Scarpa’nın bu özelliği, projenin bütünü gibi serginin de kavramsal odağını oluşturur. Benzer güçte bir diyalog, sergilenen eserler ve tasarladığı sergi mekanları arasında da göze çarpar ve sanat eserine farklı bir bakış açısı sunar.

İşlerinde birlikte çalıştığı ustalarla da canlı diyaloglar yaratan Scarpa’nın fikirleri zanaat geleneklerini yenilemek ve iyileştirmek için bir meydan okuma olarak kabul görür. Öte yandan, tasarladığı parçaların, zaman dışındaki anıların keşfi için yollar önerdiği, insan ve mekan arasında zengin ve yüklü bir diyalog hayal eder.

Scarpa Diyalogları



6-21 Ekim 2022, Pazar hariç her gün 10:00-20:00 | Galeri Işık Teşvikiye



Küratör: Emiliano Bugatti



Fotoğraflar: Cemal Emden



Katılımcılar: Emre Arolat, Sevince Bayrak, Hera Büyüktaşçıyan, Ahmet Doğu İpek, Kerem Erginoğlu, Matteo Casari, Luca Compri, Oral Göktaş, Giuseppe Gurrieri, Ersen Gürsel, Aykut Köksal, Koray Malhan, Andrea Morana, Salvatore Oddo, Gianluca Peluffo, Luana Rao, Han Tümertekin, Alfredo Vanotti, Maria Chiara Zarabini



Sergi Tasarımı: Onur Teke



Grafik Tasarım: BEK



Ana Sponsor: Seranit