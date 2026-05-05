İstanbul’a yeni sanat alanı geliyor

Sanat danışmanı ve galerist Ece Eylem Yıldırım, 9 Mayıs'ta Lee Art Project ile sanat dünyasına “merhaba” demeye hazırlanıyor.

Lee Art Project, güncel sanatın dönüşen diline odaklanarak; resim, heykel, yeni medya ve performans gibi farklı alanlarda üretim yapan sanatçılara alan açmayı hedefliyor.

Ece Eylem Yıldırım, Lee Art Project ile ilgili vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Lee Art Project’i yalnızca sergi yapılan bir alan değil, aynı zamanda sanatçıların düşünsel ve üretim süreçlerini destekleyen, koleksiyonerler ile daha organik bağlar kurabilen bir yapı olarak kurguladım. Türkiye ’deki sanat üretimini uluslararası bir bağlama taşımak ve yeni diyalog alanları açmak en büyük motivasyonum.”

İLK SERGİ 9 MAYIS’TA KAPILARINI AÇIYOR

Beyoğlu’nda konumlanan Lee Art Project, kapılarını 9 Mayıs’ta Yusuf Aygeç’in 8’inci kişisel sergisi olan “Gölgeler Anlamsızdır Aslını Görmedikçe” ile açacak.

Sergi, sanatçının 7 yıla yayılan düşünsel ve üretim sürecinin son halkasını oluşturuyor.

Aygeç’in pratiğinde belirleyici olan bu seri; “Mekânın Ruhu” (2020) ve “Mekânlar Tercihlerin Gölgesidir” (2022) sergileriyle başlayan bir araştırmanın devamı niteliğinde. “Gölgeler Anlamsızdır Aslını Görmedikçe” sergisi 9 Mayıs-10 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Galeri, yıl boyunca düzenleyeceği sergiler, konuşmalar ve özel projelerle İstanbul’un sanat ekosistemine aktif katkı sunacak.