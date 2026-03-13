İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı. Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu

“HAYATTA İNSANLARA HEP DEĞER VERDİM”



Diğer paylaşımında da kanlı bir not paylaşan Eraslan'ın "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazdığı görüldü.

Bu notlar üzerine Ayşegül Eraslan'ın intihar ettiği iddia iddiaları gündem olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.