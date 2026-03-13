İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı. Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu
13.03.2026 10:20
Ayşegül Eraslan, katıldığı yarışma programında tarzı ve girdiği tartışmalarla dikkat çekmişti.
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu.
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu belirtiliyor.
Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ise dikkat çekti. Genç kadının "Paylaşmadığım şeyler vardır; sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım… Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı.
Ayşegül Eraslan'ın son paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu.
“HAYATTA İNSANLARA HEP DEĞER VERDİM”
Diğer paylaşımında da kanlı bir not paylaşan Eraslan'ın "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazdığı görüldü.
Bu notlar üzerine Ayşegül Eraslan'ın intihar ettiği iddia iddiaları gündem olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.