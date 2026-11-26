İstiklal'in Gülü, "kurgu değilim gerçeğim" açıklamasını yaptı, "6 yıldır burdayım" dedi
26.11.2026 16:37
Son Güncelleme: 26.11.2026 16:39
İstiklal Caddesi'nde çalışan Gülüm, bir sokak fotoğrafçısının çektiği görüntülerle gündem oldu. Kaynak: Kimbuyasinn
Bir sokak fotoğrafçısının İstiklal Caddesi'nde fotoğraflarını çektiği temizlik personeli Gülüm, sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Gülüm, açıklama da yaptı.
“kimbuyasiin" kullanıcı adlı sokak fotoğrafçısı, İstiklal Caddesi'nde gördüğü temizlik görevlisinin fotoğraflarını çekti. O sırada bir video da çeken fotoğrafçının “Kolay gelsin” diyerek Gülüm'e seslenmesi ve tanımadığı insanların fotoğraflarını çektiğini söyleyerek ondan izin istemesi dikkat çekti.
Bunun problem olmadığını söyleyen ve adının Gülüm olduğunu açıklayan temizlik personeli, kalabalıkta süpürgesi, iş kıyafeti ve eldivenleriyle poz verdi. Ardından birlikte fotoğraflara bakan fotoğrafçı ve temizlik personeli birbirlerine teşekkür ederek ayrılıyor.
Temizlik görevlisi Gülüm, doğal tavırlarıyla dikkat çekti.
Paylaşılan video ve fotoğrafların milyonlarca görüntülenmesiyle Gülüm bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kim olduğu merak edilen temizlik personeli Gülüm; güzelliği, samimiyeti ve gülüşüyle yüzlerde tebessüm oluşturdu.
GÜLÜM'DEN İLK AÇIKLAMA
Görüntülerinin gündem olması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülüm, görüntülerin kurgu olmadığını söyledi.
İstiklal Caddesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İSTAÇ personeli Gülüm, "6 senedir bu işi yapıyorum çok da severek yapıyorum. Esnaf abiler, ablalar beni sever; bana 'İstiklal'in gülü' derler. Yaptığım işten gocunmuyorum. Alnımın teriyle çalışıyorum" diyerek kendisine yapılan güzel yorumlara teşekkür etti.