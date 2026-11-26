Paylaşılan video ve fotoğrafların milyonlarca görüntülenmesiyle Gülüm bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kim olduğu merak edilen temizlik personeli Gülüm; güzelliği, samimiyeti ve gülüşüyle yüzlerde tebessüm oluşturdu.

GÜLÜM'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüntülerinin gündem olması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülüm, görüntülerin kurgu olmadığını söyledi.

İstiklal Caddesi 'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İSTAÇ personeli Gülüm, "6 senedir bu işi yapıyorum çok da severek yapıyorum. Esnaf abiler, ablalar beni sever; bana 'İstiklal'in gülü' derler. Yaptığım işten gocunmuyorum. Alnımın teriyle çalışıyorum" diyerek kendisine yapılan güzel yorumlara teşekkür etti.