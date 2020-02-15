İsveç Prensesi Victoria ölümü bekleyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi

İsveç Prensesi Victoria, gerçek bir prenses görmeyi hayal eden çocuğun isteğini yerine getirdi. Prenses Victoria, beyin tümörü teşhisi konulan 7 yaşındaki Emilia ile İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kraliyet Sarayı'nda buluştu.

Victoria, Emilia ile vakit geçirip oyunlar oynadı. Victoria, Emilia’nın merak ettiği tüm sorulara da cevap verdi. Emilia, hep hayalinde canlandırdığı atlı arabaya da binerek gezdi. Emilia’ya ebeveynleri ve kız kardeşi Maja eşlik etti.



Sivil toplum kuruluşu Min Stora Dag, yetkililerle iletişim kurarak buluşmayı gerçekleştirdi. Min Stora Dag, ciddi derecede hasta çocuklar için sağlık hizmeti dahil olmak üzere pek çok hizmet ve yardım sağlıyor.