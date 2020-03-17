İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'dan corona virüs açıklaması

İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından “Bu salgından kurtulalım, temkinli olalım” mesajıyla bir video paylaştı.

Yılmaz, “İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl, aç mısınız?’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, postaneler, bankalar açık ama zaruri olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor alışveriş yapmaya. Hepinize uyarım şu: Lütfen tüm talimatlara uyun. Hijyene çok dikkat edin, ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli. Lütfen sabırlı olalım, cesur olalım, kendimizi ve çevremizdeki koruyalım, elbirliğiyle bu salgına son verelim.”