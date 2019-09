Veneto Lezzetleri ile ilgili Venedik Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, iki ülke arasındaki gastroekonomi ve gastroturizm alanındaki ilişkilere ve potansiyele dikkati çekti. Gaiani, İtalya'nın 205 milyar avroluk büyüklüğündeki gıda sektörünün ülkenin gayrisafi milli hasılası içinde yüzde 12'lik bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "İtalyan gıda endüstrisi, 1,3 milyon çalışanı, 5 yılda yüzde 33,3 büyüme oranı, 2008'den bu yana yüzde 47,8 oranında arttırdığı 41,8 milyar avroluk ihracat hacmiyle giderek büyüyor. 2018'de sektör yüzde 3,1 büyüme yaşandı. İtalya'nın tarım ve gıda sektörü, İtalyan mutfağıyla birleşince ülkenin yöresel yemeklerinin dünyaca bilinirliği dolayısıyla o bölgenin turizm kapasitesini artırıyor. Örneğin Napoli, tartışmasız bir İtalyan markası olan pizza sayesinde turizmde hızlı artmaya devam eden bir büyüme yakaladı" diye konuştu.



"VAZGEÇİLMEZ OLMALI"



Türk mutfağının zenginliğine değinen Gaiani, şunları kaydetti:"Türk mutfağı da büyük bir potansiyele sahip. Türk turizmini yerel yemekler ve gastronomi ile çok daha yukarı çıkarmaya çalışmak Türk turizmi açısından vazgeçilmez olmalı. Bu alanda kabul edilen en iyi strateji, her iki ülke için ortak bir ilgi alanı olan coğrafi göstergelerin teşvik edilmesi ile ilgili. Turizmde güçlü bir gelişim içerisinde olan Türkiye ile bu alanda yapacağımız iş birliğinin iki ülkenin de yararına olumlu katkılar yapacağına gönülden inanıyorum." İtalyan Mutfak Akademisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Dilek Bil de gastoturizmin turizm içindeki önemini vurguladı.

"MADE IN TURKEY MARKASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Bil, Türkiye'de turizm alanında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gibi ciddi hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları ifade etti: "Turizm hedeflerinde Türkiye markası oluşturarak Türkiye'de turizmin yaratacağı katma değeri artırmayı amaçlıyor. Bu dönemde iş birlikleri özel bir değer taşıyor. Mesela Türkiye ve İtalya iş birliği bu anlamda çok önemli. Rakamlar gösteriyor ki İtalya hem turizmde hem de önemli bir kolu olan gastronomide ciddi bir tecrübe ve birikime sahip. Bu başarıda 1953'te kurulan İtalyan Mutfak Akademisi Delegasyonu'nun önemi çok büyük ve Made in Italy markasını yaratmayı başarmış. Bizler de bu alandaki tüm paydaşlarla birlikte Made in Turkey markasını yani Türkiye markasını güçlendireceğiz."



İtalyan şef Beccero da "Türkiye'de İtalyan mutfağı çok iyi temsil ediliyor ve bu konudaki birikimimi paylaşmak için temaslarda bulunacağım. Mutfak kültürünün ve doğal ürünlerin korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Markalaşma ve başarımız bu sayede oldu. Türkiye'de bulunmaktan, üniversitelerde eğitim verecek olmaktan ve tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.



Etkinlik sırasında "Accademia Italiana della Cucina" yarışmasının "Premio Giovanni Nuvoletti" ödülünü kazanan Divan Grubu'nun Executive Şefi Giancarlo Gottardo ve "Diploma of Good Cuisine" ödülünü kazanan Papermoon Istanbul'un Executive Şefi Giuseppe Pressani'ye ödülleri takdim edildi.