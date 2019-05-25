Prada, eylül ayında çıkaracağı 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonuda son kez 'kürk' kullanacağını açıkladı. Moda devi bu kararı uluslararası hayvan koruma derneğiyle işbirliğinin ardından aldı.
Daha önce Gucci, Chanel, Burberyy, Versace, DKNY ve Coack gibi dev markalarda da kürk kullanmayı bıraktıklarını açıklamıştı.
İtalyan devi Prada'dan kürk kararı
Yaşam
İtalyan moda devi Prada eylül ayındaki son koleksiyonunun ardından kürkü bırakmaya hazırlanıyor.
Prada, eylül ayında çıkaracağı 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonuda son kez 'kürk' kullanacağını açıkladı. Moda devi bu kararı uluslararası hayvan koruma derneğiyle işbirliğinin ardından aldı.