İtalyanların garip tatlı isimleri ne anlama geliyor? Şişman salı, yağlı, yalan

İtalya’da karnaval zamanı geldi. Bu hafta karnaval tatlılarının tadına bakacağız. Venedik’te karnaval kutlamaları 14 Şubat’ta başladı. Her yıl paskalya öncesi girilen perhiz dönemi öncesinde yapılan bu karnaval geleneksel bir kutlama. Perhiz döneminde hiçbir hayvansal gıda yenmediği için, öncesindeki bu karnaval döneminde bol bol kızarmış hamur tatlıları yenir. “Settimana Grassa” denir bu haftaya, yani "yağlı" veya "şişman" hafta anlamında! Sokaklarda herkesin elinde, kese kağıtlarında, kağıt külahlarda tepeleme dolu kızarmış tatlılar olur. Karnavalın son Perşembe gününe "Giovedì Grasso" yani "şişman perşembe", son salı gününe "Martedì Grasso" yani "şişman salı" denir..



MAFİŞ TATLISI GİBİ "YALAN" TATLISI



Bu konunun aklıma düşmesi ve böyle bir benzerlik kurmam, geçenlerde İtalya’nın Piemonte bölgesinde kayak derneği yarışmaları için Bardonecchia’ya yaptığım gezi nedeniyle oldu. Kayak yarışmaları sonrasında bir yürüyüş yapalım, dedik. Zaten küçücük bir kasaba, çok da güzel bir pastanesi var, vitrine uçuş uçuş kelebekler gibi kızarmış pudra şekerli tatlılar koymuş. Hemen içeri daldım. Kocaman bir tabak, paket ettirdim. Pastanedeki kadın hemen anlatmaya başladı: “Biz bunu tam karnaval zamanı yaparız. Burada 'bugìe' denir!” diye… Bugìe, "yalan" demek.

Biraz bizim “mafiş” tatlısına benziyor. Bizde Selanik göçmenlerinin yaptığı veya Balıkesir civarında yapılır mafiş tatlısı. Ağızda dağılıp gider. Hani bizde, bir şey bittiği zaman, "yok kalmadı" anlamında "mafiş" deriz. Onun gibi. İtalyanların buna "yalan" demesi de, benzer anlamda olmalı. Yok ki!

Sonra kadın İtalya’nın farklı bölgelerde bu tatlıya verilen isimleri saymaya başladı. Baktım ki bazılarını biliyorum, bazılarını duymamışım bile. Gerçekten de İtalya'da karnaval zamanı deyince böyle incecik kızarmış hamur tatlıları olur ve her yerde de başka bir ismi var. Genellikle incecik kıtır kıtır hamurdan yapılan, ağza atıldığı anda yok olan, eğlenceli tatlılar.

