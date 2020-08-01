Ivanka Trump ve eşinin 2019 kazancı 36 milyon dolardan fazla

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın, 2019'da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36,2 milyon dolar ile 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı.

Ünlü çift sahip oldukları şirketlerden ayrı olarak Başkan Trump’a danışmanlık hizmeti de veriyor.

Birçok ünlü isim gibi Instagram'daki ‘challenge accepted’ kampanyasına siyah beyaz fotoğrafıyla katılan Ivanka Trump, babasının kadınlara yönelik kullandığı ifadelere karşı sessiz kalmakla suçlanarak eleştirilerin hedefi olmuştu.

Trump, fotoğrafın altında şunları yazmıştı:



"Meydan okuma kabul edildi. Kız kardeşliğe, beni destekleyen ve ilerlemem için bana itici güç olan kadınlara minnettarım! Her yeni gün, ışığı yaymak ve çevremizdeki insanları cesaretlendirmek için sayısız -büyük ya da küçük- fırsatlar getiriyor. Hadi birbirimizi sevelim, destekleyelim ve güçlendirelim. HEPİMİZ anneyiz - Her birimiz eşsiz ve güzel bir şeyi bu dünyaya getiriyoruz. Hadi birbirimiz sevelim.Tüm takipçilerime, sevgiyle liderlik etmek için meydan okuyorum. Geleceği şu anı yaşarken yaratırsın."

TRUMP'IN İFADELERİ YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLDİ



Sosyal medya kullanıcıları, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'i Algonkin Kızılderili’si olan Pocahontas'e benzeten, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi 'deli' ve siyah California Kongre Üyesi Maxine Waters'i 'düşük IQ'lu' diye nitelendiren ve bu tür ifadelerden dolayı ‘kadın düşmanlığıyla’ suçlanan babasının üstü kapalı da olsa arkasında durmakla suçlanan Ivanka Trump’ı eleştiri bombardımanına tuttu.



"KADIN CİNAYETİNE KARŞI BAŞLAMASI VE IVANKA TRUMP'LA BİTMESİ ÇOK MODERN"



@alanalevinson adını kullanan bir kadın, "Bu meydan okumanın (kampanya) ne kadar yavan olduğunu söylediğim için bana kızan tüm kadınlara: Gelin kızınızı alın" diye yazdı. Lauren Holter adı kullanıcı da “Bir 'meydan okumanın' saf bir saçmalık olup olmadığı konusunda yararlı bir barometre: Ivanka katılacak mı?” dedi.



Alex Naser-Hall, "'Meydan okuma kabul edildi' Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı bir farkındalık kampanyası olarak başlaması ve Ivanka'nın cadı-patronluğunun feminizmiyle bitmesi, çok modern" yorumunda bulundu.