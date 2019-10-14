ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples ile evliliğinden olan kızı Tiffany Trump, 26 yaşına girdi. Donald Trump’ın en büyük kızı Ivanka Trump, kız kardeşinin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı nostaljik bir fotoğrafla kutladı.



Fotoğrafta, Tiffany Trump ablası Ivanka’nın kucağında, altında bezle, biberondan süt içerken görülüyor. Abla Trump, kardeşinin doğum gününü, “Mutlu, mutlu yıllar Tiffany! Benim bebek bakma başarısızlığıma rağmen sen harika bir kadın tarafından yetiştirildin” notuyla kutladı. Tiffany Trump, ablasının sosyal medya kutlamasına, “Haha bunu ve seni çok seviyorum” diye yanıt verdi.



Pek çok Instagram kullanıcısı fotoğrafı sevimli bulduğunu belirtirken, Ivanka Trump’ın bazı takipçileri fotoğraf için “ürpertici” tanımını kullandı. Bir kısım takipçi ise paylaşımı uygunsuz bulduğunu belirtti.



Tiffany Trump, Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples’tan dünyaya gelen tek çocuğu. 37 yaşındaki Ivanka Trump ise ABD Başkanı’nın ilk eşi Ivana Trump’la evliliğinden doğdu. Ivanka Trump’ın aksine Tiffany Trump, kameraların önüne çıkmayı pek tercih etmiyor.