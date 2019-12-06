“İyi Hikayeler” NTV’de başlıyor (8 Aralık pazar)

İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek.



İyi Hikayeler’in ilk bölümünde ise iyilik kahramanı bir kadın; Ayşe Tükrükçü izleyiciyle buluşacak. Daha çocuk yaşta inanması güç olaylarla karşılaşan, zor bir hayatı olan ancak inatla kendini yerden kaldıran Ayşe Tükrükçü; yaşadığı zorlukları, tahammül gücünü ve hayata dört elle sarılışını anlatacak.

🙏 Umut veren, iyi hikayeleri etrafımıza yaysak, sizce de her şey çok daha güzel olmaz mı?

📺 NTV'de @Nef_Style @nefvakfi ile birlikte iyilikleri paylaşacağımız bir hareket başlatıyoruz, siz de #iyihikayeler'inizi duyurmak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr 💬 pic.twitter.com/Rl572IJ790 — NTV (@ntv) December 4, 2019

Hayata Sarıl Lokantası’yla her gece evsizlere çorba dağıtan bir sivil toplum kahramanı haline de gelen Tükrükçü, bütün Türkiye’ye dokunan hikayesiyle ilk bölümün konuğu olacak.





İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 8 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de.



VIDEO: İYİ HİKAYELER NTV'DE BAŞLIYOR