Izgara köfte piyaz ikilisi nasıl yapılır? (Piyaz tarifi)

Masterchef yarışmacılardan istenen köfte ve piyaz yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte birçok kişinin  yemek listesinde yer alan piyaz tarifi...

ntv.com.tr 27.07.2020 - 15:16

Izgara köfte piyaz ikilisi nasıl yapılır? (Piyaz tarifi)

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Ülkemizde birçok kişinin yemek listesinde yer alan köfte piyaz ikilisi Masterchef yarışmacılarından da istendi.

Türk mutfağının başlıca yan yemeklerinden biri olan piyaz ve köfte tarifi...


PİYAZ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- 2 su bardağı kuru fasulye

- 1 baş kırmızı soğan

- 4 sap taze soğan

- 2 katı haşlanmış yumurta

- Kırmızı pul biber

- Maydanoz

- Zeytinyağı

-Limon suyu

- Tuz

PİYAZ YAPILIŞI

Taze soğan ve maydanoz salataya uygun şekilde doğrandıktan sonra  haşlanmış fasulyeye eklenir. En son üzerine yağ, limon ve biber gezdirilir.

IZGARA KÖFTE İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- 750g kıyma

- 1 adet soğan

- 3-4 diş sarımsak

- 1,5 çay bardağı kurutulmuş bayat ekmek

- İsteğe bağlı olarak1 adet yumurta

- Pulbiber, karabiber, kimyon, yenibahar ve isteğe bağlı olarak diğer baharatlar

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Tuz

IZGARA KÖFTE YAPILIŞI

Soğan ve sarımsak rendelendikten sonra diğer malzemeler ilave edilerek yoğurulur. Harcı hazırladıktan sonra şekil verilen köftelerin 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendilirmesi önerilir. Son olarak buzdolabında bekleyen köfteler ızgarada pişirilir.

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