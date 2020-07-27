Izgara köfte piyaz ikilisi nasıl yapılır? (Piyaz tarifi)

ntv.com.tr 27.07.2020 - 15:16
Ülkemizde birçok kişinin yemek listesinde yer alan köfte piyaz ikilisi Masterchef yarışmacılarından da istendi.
Türk mutfağının başlıca yan yemeklerinden biri olan piyaz ve köfte tarifi...
PİYAZ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 1 baş kırmızı soğan
- 4 sap taze soğan
- 2 katı haşlanmış yumurta
- Kırmızı pul biber
- Maydanoz
- Zeytinyağı
-Limon suyu
- Tuz
PİYAZ YAPILIŞI
Taze soğan ve maydanoz salataya uygun şekilde doğrandıktan sonra haşlanmış fasulyeye eklenir. En son üzerine yağ, limon ve biber gezdirilir.
IZGARA KÖFTE İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER
- 750g kıyma
- 1 adet soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 1,5 çay bardağı kurutulmuş bayat ekmek
- İsteğe bağlı olarak1 adet yumurta
- Pulbiber, karabiber, kimyon, yenibahar ve isteğe bağlı olarak diğer baharatlar
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
IZGARA KÖFTE YAPILIŞI
Soğan ve sarımsak rendelendikten sonra diğer malzemeler ilave edilerek yoğurulur. Harcı hazırladıktan sonra şekil verilen köftelerin 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendilirmesi önerilir. Son olarak buzdolabında bekleyen köfteler ızgarada pişirilir.