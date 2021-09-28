İzmir bombası tarifi (İzmir bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

Her yerde görmeye başladığımız ve özellikle çikolata severlerin tercih ettiği İzmir bombası nasıl yapılır? Çay veya kahveye eşlik eden bu tatlı un, sıvı yağ ve yoğurt gibi evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Peki meşhur İzmir bombası nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla İzmir bombası tarifi…

ntv.com.tr 28.09.2021 - 09:32

İzmir bombası tarifi (İzmir bombası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

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MALZEMELER

90 gram margarin
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
2,5 su bardağı un
450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin.

Dinlenmiş olan hamurdan 15 parça küçük bezeler oluşturun.

Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun.

Hamuru çikolatanın üzerine doğru bohça gibi sarın ve fazlalığı kesin.

Hamuru topladığınız kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra yenebilir.

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