İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Deniz Özasker'den acı haber

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, 19 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'ne kaldırılan ve tedavisi süren Özasker'den acı haber geldi.



İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçı Deniz Özasker, bugün yaşamını yitirdi. Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.



Deniz Özasker'den gelen acı haber sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."