J Balvin, geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul KüçükÇiftlik'te verdiği konserinin ardından, soluğu Kapadokya'da aldı.
Bölgeyi gezen ve balon turu yapan Kolombiyalı ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Burası gördüğüm en iyi yer" dedi.
Karelerin altına Türk bayrağı emojileri koyan J Balvin, otel odasında çektirdiği kaftanlı fotoğrafıyla da dikkat çekti.
J Balvin'in Kapadokya turu: Burası gördüğüm en iyi yer
Yaşam
İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin soluğu Kapadokya'da aldı. Ünlü yıldız ziyaretinden kareleri de sosyal medyadan yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Burası gördüğüm en iyi yer" dedi.
J Balvin, geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul KüçükÇiftlik'te verdiği konserinin ardından, soluğu Kapadokya'da aldı.