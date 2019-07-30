İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

J Balvin, geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul KüçükÇiftlik'te verdiği konserinin ardından, soluğu Kapadokya'da aldı.

Bölgeyi gezen ve balon turu yapan Kolombiyalı ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Burası gördüğüm en iyi yer" dedi. 

Karelerin altına Türk bayrağı emojileri koyan J Balvin, otel odasında çektirdiği kaftanlı fotoğrafıyla da dikkat çekti.