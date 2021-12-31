J.K. Rowling: Sadece iki cinsiyet olduğunu asla söylemedim

Trans sorunlarıyla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen J.K. Rowling, sadece iki cinsiyet olduğunu söylediğini yalanladı. Harry Potter'ın yazarı, biyoloji ile kimlik arasında net bir fark bulunduğunun bilincinde olduğunu savundu.

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ABD'deki muhafazakar haber sitesi CNSNews'un bu hafta yayımladığı 'Anket: Çoğu Amerikalı, sadece iki cinsiyet olduğu konusunda JK Rowling ile hemfikir' başlıklı habere tepki gösteren yazar, Twitter paylaşımlarında haber savının öncülüne itiraz etti.



Yalnızca iki cinsiyet olduğunu hiçbir zaman iddia etmediğini söyleyen Rowling, "Sayısız cinsiyet kimliği vardır. Bu tartışmanın merkezindeki soru, kadınların ve kızların şu anda yasal haklara ve güvenceye sahip oldukları korunma, hizmet sunumu, spor kategorileri ve diğer alanlara ilişkin kararların temelini seks veya cinsiyet kimliğinin oluşturup oluşturmaması gereğidir" dedi.

TOPLUMSAL CİNSİYET FARKI



Haberin atıf yaptığı Rasmussen Reports anketine katılan Amerikalıların yüzde 75'i sadece iki cinsiyet olduğu yönünde görüş bildirirken, haberin kendisini eleştirenlerin çoğuyla aynı hatayı yaptığını söyleyen Rowling, 'seks' ile 'toplumsal cinsiyet' kelimelerini birbirinin yerine kullanmanın bu tartışmanın ana konusunu bulanıklaştırdığını dile getirdi.

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