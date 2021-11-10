Jacinda Ardern canlı yayını kızı için bitirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüs önlemleri hakkında yaptığı canlı yayını uyku saati gelen kızının araya girmesiyle bitirmek zorundu kaldı

Haberler 10.11.2021 - 09:28

Jacinda Ardern canlı yayını kızı için bitirdi

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Dünyada görevi başındayken doğum yapan ikinci kadın başbakan olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önceki gece Facebook’tan yaptığı canlı yayında corona virüs önlemleri hakkında konuşuyordu.

Yayının 3. dakikasında “Anneeeee” diye bir ses duyuldu. Seslenen, Başbakan’ın 3 yaşındaki kızı Neve’di. Kızına dönen Ardern “Yatma zamanın çoktan geçti. Sen yat, ben birazdan yanına geleceğim” dedi.

Sonra da izleyicilerden özür diledi. Birkaç dakika sonra bu kez “Yanıma gelmen niye bu kadar uzun sürdü?” diye bir ses duyuldu.

İzleyicilerden bir kez daha özür dileyen Ardern, konuşmayı başka zaman yapmaya söz vererek yayını bitirdi.

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