Jackie Chan için Corona virüs açıklaması

Efsane oyuncu Jackie Chan'in, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiaları üzerine Hong Kong’lu yetkililer bir açıklama yaptı.



Chan’in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları yalanladı. Chan'ın Hong Kong’un kuzeyinde bulunan bir mekanda yemekte olduğu, virüs taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Geçen haftalarda Corona virüsün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.



Chan'in de katıldığı öne sürülen polislerin emeklilik partisindeki polis memurlarından birinde corona virüsü tespit edildi. Burada bir memur da virüs teşhisi konuldu. 65 yaşındaki efsane oyuncunun da ortamda bulunmasından dolayı konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.



Bir diğer bilgiye göre ise Chan, olayın gerçekleştiği mekana yarım saatlik uzaklıktaki başka bir restorandaydı.