James Blunt, iskorbüt olma nedenini itiraf etti (İskorbüt hastalığı nedir?)

İngiliz besteci ve şarkıcı James Blunt üniversitedeyken iskorbüt hastalığına yakalandığını açıklandı.

Table Manners adlı podcast programına katılan 46 yaşındaki şarkıcı, 90'lı yıllarda vegan ve vejetaryen olan sınıf arkadaşlarını kızdırmak için iki ay boyunca sadece et yediğini söyledi.

Havacılık üretimi, mühendislik ve sosyoloji okuyan Blunt "işin sosyoloji tarafında 170 kadın ve sadece üç erkektik, bu kadınların hepsi de ya vegan ya da vejetaryendi. Bu yüzden prensip gereği etobur olmaya karar verdim ve sadece kıyma, biraz tavuk ve belki bir miktar mayonez yiyerek yaşadım" dedi.

Blunt, 6 ila 8 hafta süren etobur diyetinden sonra C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığına yakalandığını belirtti. Doktorunun tavsiyesi üzerine c vitamini almak için her akşam portakal suyu içmeye başlayan şarkıcı 'bu defa da neredeyse reflü olacaktım' dedi.

İSKORBÜT HASTALIĞI NEDİR?

İskorbüt, C vitamini (askorbik asit) eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Halsizlik, kolayca kanayan ve geriye çekilen dişetleri, ciltte morluklar, eklemlerde ağrı ve yuvarlanan saçlar belirtileridir. C vitamini eksikliğinde yorgunluk, iştah azalması, yara iyileşmesinde gecikme, deride kuruluk ve çatlamalar, eklemlerde şişmeler olur. Vücut direncinin azalmasından dolayı grip ve nezleye yakalanma riski artar.



İSKORBÜT BELİRTİLERİ NELERDİR?



C vitamini eksikliğinin belirtileri, vitaminin yetersiz miktarda alınmaya başlanmasından 8-12 hafta sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. En erken belirtiler arasında iştahsızlık, kilo kaybı, sinirlilik ve uyuşukluk hali, yorgunluk ve halsizlik gibi olumsuzluklar yer alır. Vitamin eksikliğinin devam etmesi durumunda 1 ay ile 3 ay aralığında ise daha ciddi belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bunlardan en yaygınları şu şekildedir:



-Anemi

-Kemik ağrıları ve miyalji

-Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu

-Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar

-Kılların yapılarındaki bozulmalar (tirbüşon kılları)

-Ciltte kalınlaşmalar (hiperkreatoz)

-Yara iyileşmelerinin gecikmesi

-Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları

-Nefes darlığı

-Ruh halinde değişiklikler, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarının ortaya çıkması.



Bu belirtilerin ardından gerekli tedavilerin yapılmaması ve vitamin yetersizliğinin devam etmesi durumunda şiddetli sarılık, ani gelişen kanamalar, nöropati, ateş ve kasılmalar gibi ciddi boyutlu semptomlar da ortaya çıkabilir.

Hastalığın görüldüğü bebek ve çocuklar, oluşan kasılma ve ağrılara bağlı acıyı azaltma amacıyla kurbağa bacağı duruşu olarak adlandırılan pozisyonu tercih eder. Ayrıca uzun kemiklerin uç kısımlarında meydana gelen subperiosteal kanamalar nedeniyle de ciddi komlikasyonlar ortaya çıkabilir.

C vitamini eksikliğinin hamilelik dönemindeki kadınlarda görülmesi durumunda ise bebekte fetal beyin gelişimine ilişkin bozukluklarla karşılaşma ihtimali artarken annede düşük riski söz konusu olabilir.

