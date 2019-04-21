İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Coachella 2019'un ikinci haftasında yaşananlar

Amerikalı oyuncu James Franco, California Coachella Vadisi’nde düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ne kız arkadaşı Isabel Pakzad ile birlikte katıldı.



Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella’nın ikinci haftasındaki konserleri izlemeye giden ikili, festivale katıların genelinin tercih ettiği gibi salaş giysileriyle dikkat çekti.

Boynundaki fularla yüzünün yarısını kapatan Francoi kız arkadaşıyla sarmaş dolaş yürürken objektiflere takıldı.

Kasım 2017’den beri birlikte olan çift, ilişkilerini uzun süre gizli tuttu ve basında birlikte yer almadı.