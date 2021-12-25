James Franco: Hiçbir sevgilime sadık kalmadım

Geçtiğimiz günlerde özür dileyerek değiştiğini aktaran ve bir dönem seks bağımlılığı sorunuyla mücadele ettiğini vurgulayan James Franco'dan yeni itiraf geldi.



Franco "20 yıl boyunca hiçbir sevgilime sadık kalmadım. Hayatıma giren herkesi aldattım" dedi.



Franco ilk gençlik yıllarında alkol bağımlısı olduğunu ve bundan kurtulduktan sonra da kendini bambaşka bir alışkanlığın pençesinde bulduğunu sözlerine ekledi.



Oyunculuk okulunda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davası uzlaşmayla sonuçlanan Hollywood yıldızı James Franco için geçtiğimiz aylarda ABD'li oyuncu Charlyne Yi yeni bir suçlamada bulunmuş ve Franco'nun 17 yaşındaki bir kızla iletişime geçip bir otelde buluştuğunu öne sürmüştü.

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