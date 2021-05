James Wallace: Bill Gates partilere dönecek

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan gazeteci James Wallace 65 yaşındaki milyarderin 2010’da Sundance Film Festivali partisinde genç kadınlarla dans ederken görüntülendiğini hatırlatarak, “Bill Gates’in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum” dedi.

"GATES'İ KAYBETMEK İSTEMEDİLER"



Bill Gates’in Melinda Gates ile 1990’ların başında sevgiliyken de çapkınlık yaptığını belirten Wallace, “O dönem Gates’in çıplak havuzda yüzdüğü partiler ve çapkınlığı medya tarafından çok iyi biliniyordu. Ancak hiçbir gazete iyi bir haber kaynağı olan Gates’i kaybetmek istemedi” dedi.

SADAKATSİZLİK İDDİALARI DOĞRU



Gazeteye konuşan Gates’in uzun zamandır arkadaşı ve eski Microsoft yöneticisi Vern Raburn de Wallace’in sadakatsizlik iddiasını doğruladı.



