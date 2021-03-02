Jane Fonda Altın Küre'de konuştu, kimse dinlemedi

Pazarı pazartesiye bağlayan gece ABD’de düzenlenen 2021 Altın Küre Ödülleri’nde gözler, Hollywood efsanesi Jane Fonda’nın üzerindeydi.



Yaşam boyu başarı ödülü olan Cecil B. Demille Ödülü’nü alan 83 yaşındaki Amerikalı yıldız, her ne kadar sahnede tüm bakışları üzerine toplasa da kamera arkasında durumun farklı olduğu anlaşıldı.



Beverly Hilton’daki törene katılan Fonda, ödülünü aldıktan sonra basın odasında çekilen, kendisini hiç kimsenin dinlemediği anın videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.



Small Axe dizisinin yıldızı Steve McQueen’e seslenen ve dizisini sevdiğini söyleyen Fonda, sözlerine karşılık alamayınca, “Beni duyabiliyor musunuz?” diye sordu ve ardından kameramana dönerek bir sorun olup olmadığını anlamaya çalıştı.



Now I know why no one was talking to me 🤣 #GoldenGlobes pic.twitter.com/sN7jc2Nv35 — Jane Seymour Fonda (@Janefonda) March 1, 2021

"NEDEN KİMSENİN BENİMLE KONUŞMADIĞINI ANLADIM"

Fonda, Altın Küre En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi Ödülü öncesi, adaylar karşısındayken onlara övgüler yağdırmak istedi. “Small Axe’i ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Lover’s Rock harika” derken kimse onu duymayınca, kamera arkasından bir ses, “Yayında değilsiniz biliyorsunuz. Sizi duyamazlar” diye uyardı. Bunun üzerine de Fonda, “Hayır. Neden?” diye sordu.



Bu anın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Fonda, “Şimdi, neden kimsenin benimle konuşmadığını biliyorum” notunu yazdı. Fonda'nın kendisiyle barışıklığını gözler önüne seren esprili paylaşımı, takipçilerinin beğenisini topladı.



Tarihinde ilk kez online yayınla ekrana gelen Altın Küre Ödülleri’nde çeşitli teknik aksaklıklar yaşandı.