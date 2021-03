Jane Fonda Altın Küre'de konuştu, kimse dinlemedi

Pazarı pazartesiye bağlayan gece ABD’de düzenlenen 2021 Altın Küre Ödülleri’nde gözler, Hollywood efsanesi Jane Fonda’nın üzerindeydi.



Yaşam boyu başarı ödülü olan Cecil B. Demille Ödülü’nü alan 83 yaşındaki Amerikalı yıldız, her ne kadar sahnede tüm bakışları üzerine toplasa da kamera arkasında durumun farklı olduğu anlaşıldı.



Beverly Hilton’daki törene katılan Fonda, ödülünü aldıktan sonra basın odasında çekilen, kendisini hiç kimsenin dinlemediği anın videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.



Small Axe dizisinin yıldızı Steve McQueen’e seslenen ve dizisini sevdiğini söyleyen Fonda, sözlerine karşılık alamayınca, “Beni duyabiliyor musunuz?” diye sordu ve ardından kameramana dönerek bir sorun olup olmadığını anlamaya çalıştı.



Now I know why no one was talking to me 🤣 #GoldenGlobes pic.twitter.com/sN7jc2Nv35