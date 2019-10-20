JANE FONDA'YA KELEPÇE İklim değişikliği eyleminde Jane Fonda'ya gözaltı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den esinlenen Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'da iklim krizi eylemine katılmış, ters kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

"Dört ay daha her cuma iklim eylemine katılacağım" diyen Fonda, önceki gün yine gösterilerdeydi.

İzinsiz toplanmadan dolayı gözaltına alınan oyuncu, bu kez düz kelepçelendi. ABD kongre binası önünde gözaltına alınan 17 kişiden biri olan 81 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Metal kelepçe yerine beyaz plastik şeyden kullanıyorlar, bu daha çok acıtıyor" diye konuştu.



Geçen hafta 16 göstericiyle birlikte gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Fonda, gözaltına alınmadan önce Washington Post’a konuşarak, “Greta’nin söylediği gibi buna bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.