Jane Fonda'dan TikTok'a renkli giriş

Bir süredir ABD'nin başkenti Washington'daki iklim eylemleri ve eylemler nedeniyle defalarca gözaltına alınmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Jane Fonda, birçok ünlü isim gibi TikTok'a giriş yaptı.

İKONİK EGZERSİZLERİNİ SERGİLEDİ



82 yaşındaki oyuncu ve aktivist, popüler video platformu TikTok’ta ikonik egzersiz serilerinden birini sergiledi.

Fonda'nin sosyal medya mecrasına yaptığı bu renkli giriş beğeniyle karşılandı.

Ünlü oyuncunun 80'li yıllarda yayınladığı aerobik videoları da o dönemde oldukça popülerdi.