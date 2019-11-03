Jane Fonda’ya dördüncü kez gözaltı

Hollywood’un ünlü yıldızı Jane Fonda, katıldığı iklim değişikliği protestolarında dördüncü kez gözaltına alındı. Bu defa Fonda, önceki gözaltılarından farklı olarak bir gece nezarette tutuldu.



81 yaşındaki ABD’li oyuncu, ABD Başkent Polisi tarafından 45 eylemciyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Amerikalı oyuncular Catherine Keener ve Rosanna Arquette’nin de yer aldığı belirtildi.

“Fire Drill Fridays” (Yangın Tatbikatı Cumaları) adıyla düzenlenen iklim krizi protestoları, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’den ilham alınarak her cuma Washington kongre binası önünde düzenleniyor.

Dört ay boyunca iklim krizine dair protestolara katılmak için ABD’nin başkentinde yaşayacağını söyleyen Fonda, “Greta’nın söylediği gibi buna bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.

İsveçli iklim grevi öncüsü Greta Thunberg’den ilham aldığını ifade eden Fonda, protestolarını her cuma sürdürmeyi ve her hafta gözaltına alınmayı beklediğini de belirtmişti.