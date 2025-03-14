Japon araştırmacılar duyurdu: Günde 3 bardak içmek bunama riskini azaltıyor

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, ABD'de yaklaşık 6,7 milyon insan Alzheimer hastalığıyla yaşıyor ve bu sayının 2060 yılına kadar 13 milyonun üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, yaklaşık 9.000 yetişkinden çay içme alışkanlıklarını içeren bir anket doldurmalarını istedi. Verilerin analizinde ise beyin taramalarından yararlanıldı. Elde edilen sonuçlarda, yeşil çay tüketiminin bunama riskine karşı koruma sağlayabildiği keşfedildi.

2022 yılında yapılan bir başka meta-analiz de günlük bir fincan yeşil çayın, bunama riskini yüzde 6 oranında azaltabileceğini ortaya koymuştu.

FAYDALARI BEYİN İLE SINIRLI DEĞİL



New York Post'ta yer alan habere göre, yeşil çayın faydaları yalnızca beyin üzerindeki etkileriyle sınırlı değil. Yeşil çay, özellikle epigallocatechin gallate gibi kateşinler olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir; bu maddeler iltihap giderici ve hücre koruyucu özelliklere sahiptir ve potansiyel olarak kanser, felç olasılığını azaltırlar.

Düzenli yeşil çay tüketmenin, daha düşük kolesterol seviyeleri ve kalp sağlığını iyileştirici etkileri de mevcut. 2023 yılında yapılan bir araştırma , günde iki ila dört fincan yeşil çay tüketen kişilerin felç geçirme riskinin yüzde 24'e kadar düştüğünü kanıtlamıştı.