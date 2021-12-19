Japon şarkıcı Kanda Sayaka, otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Sputnik'in Japon kamu yayıncısı NHK'den aktardığı habere göre Kanda Sayaka, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü. 35 yaşındaki sanatçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı. Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Kanda Sayaka'nın (solda) ölümünde intihar ya da cinayet şüphesi araştırılıyor.

Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.

Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.