Japon yazar Murakami'den, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış mesajı

Ünlü Japon yazar Haruki Marukami radyo programında Ukrayna ve Rusya için barış çağırısı yaptı. Marukami, "Toplumların kendi liderlerini körü körüne izlemelerinin sonu selamet olamaz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.03.2022 - 08:05

Japon yazar Murakami'den, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış mesajı

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Japon roman ve öykü yazarı Haruki Murakami, Rusya-Ukrayna savaşına karşı "barış çağrısı" yaptı.

Ünlü yazar, "Savaşın Bitmesi için Müzik" temasıyla Tokyo FM'de bir saatlik radyo programı düzenledi.

"Müzik, savaşı durduracak güce sahip midir" diye soran Murakami, "Maalesef, cevap hayır" diye yanıtladı.

Japon müellif, "Ancak dinleyicileri, 'savaşın durdurmamız gereken bir şey' olduğuna inandırabilir." ifadesini kullandı.

Temaya uyumlu parçaları seçmek istediğini belirten Murakami, eserlerin güfte ve sosyal arka planlarına yönelik bilgi verdi.

James Taylor'ın "Never Die Young" albümüne değinen yazar, "önceki neslin başlattığı bir savaşta" genç insanların ölmesinin "yürekleri parçaladığını" söyledi.

Otoriter rejimlerin tehlikelerine değinen Japon yazar, toplumların kendi liderlerini "körü körüne izlemelerinin sonunun selamet" olmayacağını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış çağrısı yaptı.

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