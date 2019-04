Jared Leto, yeni Marvel filmi Morbius’un setinden bir kamera arkası görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.



47 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, paylaştığı yarı çıplak fotoğrafında yeni rolü için hazırlandığını belli eden fit vücuduyla dikkat çekti.



The Requiem For A Dream filmiyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu, çekimlere ara verilince çekilen fotoğrafında, ağzında kan izi görünümlü makyajıyla objektife yansıdı.



Paylaştığı fotoğrafla This is War adlı müzik albümünün 10’uncu yılını kutlayan Keto, “Mutlu yıllar This is War” notunu yazdı.



Oyunculuğun yanı sıra 30 Seconds to Mars adlı müzik grubunun da üyesi olan Leto, eylül ayında Malibu’da bir müzik festivalinde sahne almaya hazırlanıyor.