Jasmine isimli diziye RTÜK incelemesi

Jasmine isimli dizi hakkında inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dijital bir platformda yayınlanan dizinin aile yapısını hedef aldığını kaydetti.

Jasmine isimli dizinin milli ve manevi değerlerle çeliştiğine yönelik bir açıklama yapan RTÜK, dizide kadının istismar edildiğini belirterek, dizinin genel ahlaka aykırı olduğu görüşünü savundu.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun daha da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"- Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

- RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."