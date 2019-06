Son olarat Children in Need Rocks the 80s dizisinde rol alan Jason Donovan, hafta içinde Londra'da evinin yakınlarındayken yolda aniden bayılan bir kadına yardım etti.

SAKİN KALMALARINI SAĞLADI



50 yaşındaki aktör, kadının ve arkadaşlarının sakin kalmasını sağlayarak polise ve ambulansa haber verdi.



Kadının sağlığına kavuşmasın hakkında konuşan Donovan, "Herkesin yapacağı şeyi yaptı" dedi.