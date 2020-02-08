Jason Mraz karahindibanın faydalarını sıraladı

Şarkıcı-söz yazarı olarak devam ettiği müzik kariyerine çiftçiliği de ekleyen Jason Mraz, karahindibalarla ilgili bilgi verdi. Kendini adadığı çiftliği için bir sosyal medya hesabı açan ve oradan faydalı bilgiler paylaşan 42 yaşındaki müzisyen, karahindibalarla ilgili şunları yazdı.

Karahindiba, papatyagiller familyasından yaygın bir bitki türü

"EN CÖMERT OTLARDAN BİRİ"



“Karahindibalar, gezegenimizdeki en yararlı, besleyici ve cömert otlardan biridir. Onları baş belası gibi düşünüp arazilerden sökmek yerine, tüm çiftliklere yaymalıyız.”



"TÜM VİTAMİNLER VAR"



Otun tamamının yenebildiğini ve sağlığa büyük faydasının olduğunu belirten Mraz, “İhtiyacımız olan neredeyse tüm vitaminler tek bir bitkide vardır. Muzdan daha çok potasyum, havuçtan daha çok beta-karoten ve ıspanaktan daha fazla demir barındırır” ifadelerini kullandı.

Jason Mraz çiftliğindeki ürünleri fotoğraflarını paylaşıyor

"ARILAR DA ONU SEVİYOR"

Karahindibayı öve öve bitiremeyen şarkıcı, “Ayrıca arılar da onu seviyor. Bizler de tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.