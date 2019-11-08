Jeff Bezos yeni malikanesine taşınıyor

37 milyar dolar tazminat ödeyerek 48 yaşındaki MacKenzie Bezos’tan boşanan ve buna rağmen hala dünyanın en zengin insanı kabul edilen Jeff Bezos (55) yeni hayatına başlamak için acele ediyor.

3 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Fotoğraf: AP

Eski sunucu(49) ile aşk yaşayan Bezos, yeni malikanesine taşınmaya karar verdi. 112 milyar dolar servete sahip olan işinsanı, 3 yıl önce ABD'nin başkenti Washington'da aldığı iki malikanenin birliştirme tadilatlarının tamamlanması talimatını verdi.

Malikaneye bir an önce sevgilisiyle yerleşmek isteyen Bezos, evin planlanandan daha erken teslim edilmesini istedi. 23 milyon dolarlık malikanenin 11 yatak odası, 25 banyosu ve 2 kütüphanesi var.

MacKenzie Bezos 37 milyar Dolar'lık servetini ne yapacak?

