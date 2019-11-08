Jeff Bezos yeni malikanesine taşınıyor

Dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile yaşayacağı 11 yatak odalı ve 25 banyolu yeni malikanesine yerleşmek üzere harekete geçti.

AP_19178056261649.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jeff Bezos yeni sevgilisiyle tatilde

Jeff Bezos yeni sevgilisiyle tatilde

Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de boşanıyor

Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de boşanıyor

37 milyar dolar tazminat ödeyerek 48 yaşındaki MacKenzie Bezos’tan boşanan ve buna rağmen hala dünyanın en zengin insanı kabul edilen Jeff Bezos (55) yeni hayatına başlamak için acele ediyor. 

3 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Eski sunucu Lauren Sanchez (49) ile aşk yaşayan Bezos, yeni malikanesine taşınmaya karar verdi. 112 milyar dolar servete sahip olan işinsanı, 3 yıl önce ABD'nin başkenti Washington'da aldığı iki malikanenin birliştirme tadilatlarının tamamlanması talimatını verdi.

Fotoğraf: AP Fotoğraf: AP

Malikaneye bir an önce sevgilisiyle yerleşmek isteyen Bezos, evin planlanandan daha erken teslim edilmesini istedi. 23 milyon dolarlık malikanenin 11 yatak odası, 25 banyosu ve 2 kütüphanesi var.

MacKenzie Bezos 37 milyar Dolar'lık servetini ne yapacak?

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...