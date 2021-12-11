Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston (52), Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi. Friends dizisinin yıldızı olan oyuncu, özel hayatı ile ilgili gördüğü baskıya isyan etti. Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip ayrılan Aniston, "Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, yaşlanınca bile 20'lerindeki kadınlarla olabiliyor ama kadınlar bunu yapınca tepki görüyor. Bu ikiyüzlülük" dedi.



Aniston, daha önce yaptığı bir açıklamada da hiç hamile kalmadığını, basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini buna da çok kızdığını söylemişti. Hollywood yıldızı duygularını “Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: Eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir” diye dile getirmişti.



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