Jennifer Aniston Hollywood dışından sevgili istiyor

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen, son olarak Friends dizisinde rol arkadaşı David Schwimmer ile hakkında çıkan aşk dedikodularına "O benim kardeşim" diyerek nokta koyan Jennifer Aniston, gelecek planlarından bahsetti.

"BU GÜZEL OLURDU"



People'a konuşan Aniston, ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya "Tabii ki yürür. Kesinlikle. Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu" diye cevap verdi.



Jennifer Aniston, geçen seneki SAG Ödülleri'nde Brad Pitt ile bir ara gelmelerinin ardından aşk hayatıyla konuşuluyor. 53 yaşındaki oyuncu eski eşiyle dost olduklarını açıklasa da aşk hayatı hakkındaki sorulardan kaçamıyor. Aniston'ın çöpçatanlık uygulamalarını kullanmadığı ve normal flört yöntemlerine bağlı kaldığı biliniyor.

Kazara Aşk 11. yeni bölüm 2. fragmanı