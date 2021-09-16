Jennifer Aniston Hollywood dışından sevgili istiyor

Oyuncu Jennifer Aniston, Hollywood dışından biriyle ilişkiye başlamak istediğini açıkladı.

16.09.2021 - 07:02

Jennifer Aniston Hollywood dışından sevgili istiyor

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Jennifer Aniston'dan ilişki cevabı: David Schwimmer benim kardeşim

Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz

Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen, son olarak Friends dizisinde rol arkadaşı David Schwimmer ile hakkında çıkan aşk dedikodularına "O benim kardeşim" diyerek nokta koyan Jennifer Aniston, gelecek planlarından bahsetti.

"BU GÜZEL OLURDU"

People'a konuşan Aniston, ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya "Tabii ki yürür. Kesinlikle. Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu" diye cevap verdi.

Jennifer Aniston, geçen seneki SAG Ödülleri'nde Brad Pitt ile bir ara  gelmelerinin ardından aşk hayatıyla konuşuluyor. 53 yaşındaki oyuncu eski eşiyle dost olduklarını açıklasa da aşk hayatı hakkındaki sorulardan kaçamıyor. Aniston'ın çöpçatanlık uygulamalarını kullanmadığı ve normal flört yöntemlerine bağlı kaldığı biliniyor.

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