Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, Instagram’a girişiyle rekor kırdı. 50 yaşındaki ABD’li oyuncu, 5 saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak en hızlı Instagram takipçisine ulaşma rekorunu kırdı.



Aniston’un şu anki takipçi sayısı 11,2 milyon. Ünlü oyuncunun ilk paylaştığı fotoğraf 12 milyon beğeni aldı. Aniston bugün de elindeki telefonu kırmaya çalışırken görüldüğü videosunu paylaşarak, “Yemin ederim kırmak istememiştim. Nazik ve arızalı karşılamanız için teşekkürler arkadaşlar” dedi.

En kısa sürede en çok takipçiye ulaşma rekoru daha önce Prens Harry ve Meghan Markle’daydı. Kraliyet çiftinin açtığı “sussexroyal” adlı Instagram hesabı, nisan ayında 5 saat 45 dakikada bir milyon takipçiye ulaşmıştı.



Jennifer Aniston, önceki gün ilk paylaşımını, dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Friends dizisinde rol alan oyuncularla çekilen bir fotoğrafla yapmıştı. Aniston’un selfie’sinde rol arkadaşları Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc yer alıyordu.

JUSTIN BIEBER'IN INSTAGRAM REKORU