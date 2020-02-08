Jennifer Aniston: Matthew Perry Instagram'a katıldığı için çok şaşkınım

Fenomen dizi Friends'in özel bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan Jennifer Aniston, Chandler Bing'i canlandıran rol arkadaşı Matthew Perry'nin Instagram'a katıldığını duyurdu.

3 AY GERİDEN TAKİP EDİYOR

5 saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak en hızlı Instagram takipçisine ulaşma rekorunu sahibi olan Aniston, kendisi üç ay geriden takip eden Matthew Perry’ye Cuma günü resmi olarak "Hoşgeldin" dedi.

Aniston'ın paylaştığı fotoğraf 1998'de David Schwimmer’ın oynadığı Kissing A Fool filminin galasında çekildi

FRIENDS SAHNESİYLE DUYURDU



Matthew Perry ile birbirlerine sarıldıkları eski bir fotoğrafı tercih eden 50 yaşındaki oyuncu "Gönderisine Friends dizisinde herkesin bildiği bir Chandler-Rachel sahnesi ekledi ve “Son olarak Matty de Instagram'a katıldığı için çok şaşkınım” notu düştü.

3.8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI



Instagram'a katıldığı için heyecanlı olduğu gösteren bir video paylaşan ve "Başlıyoruz" notu düşen Matthew Perry ise kısa sürede 3.8 milyon takipçiye ulaştı.

