Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek mi oldu?

Friends dizisinde çifti canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte oldukları öne sürüldü.

12.08.2021 - 10:35

Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın dizi aşkı gerçek mi oldu?

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Friends'te bir dargın bir barışık Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçen ay New York'tan Los Angeles'a gitti. Aniston ve Schwimmer henüz iddialar hakkında açıklama yapmadı.

52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı. 54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'dan 2017 yılında ayrılmıştı.

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