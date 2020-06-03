Jennifer Aniston'ın çıplak portresi corona virüs yardımı için açık artırmaya çıkıyor

Efsane dizi Friends'in 16 yıl sonra seyirciyle buluşacak özel bölümüyle gündemde olan Jennifer Aniston; Instagram hesabından 1995'te çekilen çıplak portresinin. dünyada 6 milyon 470 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsle mücadele için açık artırmaya çıkacağını duyurdu.

25 PORTRE SATIŞTA

Paylaştığı metinde, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie's ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz corona virüs testi ve tedavisi için kullanıcağını belirtti.

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Fotoğrafa şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar oldu.

ARALARINDA DICAPRIO VE BRAD PITT DE VAR



12 Haziran'da sona erecek müzayedeye dahil edilen diğer ünlü portrelerinin içinde Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Billy Eilish ve Lenny Kravitz de var.

51 yaşındaki oyuncunun paylaştığı videoda fotoğrafçı Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görülüyor.