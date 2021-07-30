Jennifer Garner, Bennifer'dan rahatsız değil

2018'de Ben Affleck ile boşandıktan sonra, eski eşinin Ana de Armas ile ilişkini destekleyen hatta üç çocuğunun onunla tanışması konusunda yardırmcı olan Jennifer Garner, pozitif tavrını sürdürmeye devam ediyor. Entertainment Tonight göre, Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner, Affleck'in yeniden Jennifer Lopez ile birlikte olmasını sorun etmiyor.

"EN İYİSİNİ İSTİYORLAR"

Bir kaynağın ET'ye verdiği demeçte, "Jennifer Garner ve Marc Anthony destekleyici olmaya devam ediyor ve herhangi bir kötü niyet yok gibi görünüyor. Hepsi sadece birbirleri ve aileleri için en iyisini istiyor" dedi.



"ÇOCUKLAR MUTLU"

Kaynak, ilgili taraflar için en büyük önceliğin ailelerinin nihayetinde mutlu olması olduğunu da sözlerine ekledi. Kaynak, "Çocukları sadece ebeveynlerini mutlu görmek istiyor ve ikisi için de en önemli şey onlar. Jöennifer Lopez'in çocukları annelerini bu kadar aşık gördükleri için çok mutlular" ifadelerini kullandı.

SETTE TANIŞTILAR



Lopez ve Affleck ikilisi, 2000'li yıllarda Hollywood'un en gözde çiftlerindendi. Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigli adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004'te ayrıldı.



2015'TE AYRILDILAR



Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015'te ayrıldı. Lopez de 2004'te evlendiği Marc Anthony'den 2014'te boşandı.

Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan üç çocuğu, Lopez'in de eski eşi Marc Anthony'den ikizleri var.



BÜYÜK BİR AİLE OLMAYI BAŞARDILAR



Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı. Ben Affleck, hafta sonları hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez'in çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyor.

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