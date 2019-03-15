İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jennifer Garner ve Ben Affleck ayrılık sonrasında da beraber

Jennifer Garner, Heat dergisine verdiği samimi röportajda kapalı kapılar ardındaki aile hayatlarının herkes gibi olduğunu söyledi.



Hollywood’un yıldız ismi, eski eşi Ben Affleck’le birlikte, çocuklarına örnek bir anne-baba olmak istediklerinin altını çizerek, “Bizler de herkes gibi bir aileyiz. Çocuklarımla bol bol zaman geçiriyorum ve onlarla eğleniyorum” dedi.



Ünlü yıldızların Violet Anne, Samuel Garner ve Seraphina Rose Elizabeth isimli 3 çocukları var.

Ailenin kendisi için her şeyden önde olduğunu söyleyen Garner, “Çocuklarıma, mutlu olmaları için her şeye sahip olmaları gerekmediğini öğretmeye çalışıyorum. Ayrılmış olsak da çocuklarımın babası benim için çok önemli. İki Oscar kazandı. Oyunculuk yönü mükemmel” şeklinde konuştu.

2005'te nikah masasına oturan çift 2015'te ayrılık kararı aldı ve geçtiğimiz yıl resmi olarak boşanma başvurusunda bulundu. Uzun yıllardır alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi olan Ben Affleck, rehabilitasyon merkezine yatmadan önce Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenince eleştirilerin hedefi oldu. Buna rağmen 3 çocuğunun babasını tedaviye kendisi götüren Jennifer Garner, "Bunu sadece çocuklarım için yaptım" demişti.