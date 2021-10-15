Jennifer Gates'in milyon dolarlık düğününe eleştiri

ABD’de 1.5 ay önce boşanan Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates’in kızı Jennifer (25) yarın evleniyor.

7 KORUMA VE DÖRT ARAÇLA GELDİ



Jennifer Gates, jokey olan nişanlısı Nayel Nassar ile düğünü öncesi New York’ta lüks bir otelde görüntülendi. Annesi ve nişanlısıyla otele giriş yapan Jennifer Gates’e, 7 koruma ve 4 araçtan oluşan bir güvenlik ekibi eşlik ederken, düğün hazırlıklarının abartılı olmasına komşulardan eleştiri geldi.



Bill Gates organizasyona gelmek için helikopter kullandı

Düğünün, Gates çiftinin şampiyon bir binici olan Jennifer’e aldığı ve New York’un North Salem kasabasında bulunan 16 milyon dolarlık at çiftliğinde gerçekleşeceği belirtildi.



Düğün hazırlıklarından yorulan Melinda Gates ve kızı Jennifer' önceki gün SPA merkezine gitti

Gates ailesine yakın bir kaynak, “Düğün, komşular ve çiftlikteki vahşi yaşam için büyük bir savurganlık. Çiftlikte eskiden geyiklerin otladığı tarlaya kamyonlar gelip gidiyor. Gürültülü bir iş makinesi var ve düzinelerce işçi ATV’lerde dolaşıyor” dedi.

ÇADIRLARIN MALİYETİ 2 MİLYON DOLAR



Havanın kötü olması durumuna karşı çiftlikte kurulan çadırların maliyetininse 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

NAYEL NASSAR KİMDİR?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e damat olan Nayel Nassar, Mısırlı milyoner bir ailenin çocuğu olarak ABD Chicago’da dünyaya geldi. Nayel Nassar küçükken ailesi Kuveyt’e taşındı. Kuveyt’te inşaat ve iç mimarlık üzerine şirket sahibi olan ailesi, Nayer Nassar’ı dünyanın en saygın üniversitelerinden Amerikan Stanford’a ekonomi okumaya gönderdi.

Nayel Nassar küçükken ailesi Kuveyt’e taşındı. Kuveyt’te inşaat ve iç mimarlık üzerine şirket sahibi olan ailesi, Nayer Nassar’ı dünyanın en saygın üniversitelerinden Amerikan Stanford’a ekonomi okumaya gönderdi.

"AYAKLARIMI YERDEN KESTİN"

Jennifer Gates, evlilik teklifi aldığını Instagram hesabından "Nayel Nassar, sen türünün tek örneğisin. Tutkularımızı paylaştığımız en önemli yerlerden birinde bana müthiş bir sürpriz yaparak geçtiğimiz hafta sonu ayaklarımı yerden kestin. Hayatımın geri kalanını seninle büyüyerek, gülerek ve öğrenerek geçirmek için sabırsızlanıyorum. Milyonlarca kez evet" paylaşımıyla duyurmuştu.





Derya Tuna'nın davalık olduğu kavga güvenlik kamerasında