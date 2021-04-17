Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının nedeni basketbol takımı mı?

Şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez dört yıllık ilişkilerini bitirdiklerini tüm dünyaya "Arkadaş kalacağız" diyerek duyursa da ayrılık nedeniyle ilgili iddialara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ayrılıkta Rodriguez'in bir ekran yıldızına attığı mesajların etkili olduğu konuşulsa da, kararda asıl nedenin başka olduğu iddia edildi.

MINNESOTA'YA GİTMESİ GEREKECEKTİ

Buna göre Rodriguez'in geçen haftalarda Minnesota Timberwolves basket takımına Rodriguez ortak olması, ilişkide bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü Rodriguez, takım için sürekli Minnesota'ya gitmek zorunda kalacaktı.

TAKIMI DESTEKLEMEYİ TEKLİF ETTİ

Lopez de takım için Las Vegas'ta bir merkez kurulmasını ve şöhretiyle takımı desteklemeyi önerdi. Ünlü çift bu konuda orta yolu bulamayınca ayrılmaya karar verdi.



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