Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi.

Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi

Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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