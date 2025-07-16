Jennifer Lopez, İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi

Dünyaca ünlü sanatçı, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.



Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



