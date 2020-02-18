Jennifer Lopez kendi markasıyla moda sektörüne giriyor

Hustlers filmindeki Ramona karakteriyle, farklı ödül törenlerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylıkları kazanan, 54. Super Bowl'un devre arasındaki performansıyla kariyer hedefinae ulaşan Jennifer Lopez bir hayalini daha gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

DEVLERİN GÖZDESİ

Son zamanlarda moda devleriyle yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren 50 yaşındaki sanatçı, sektöre kendi markasıyla girmeye hazırlanıyor.



Lopez bu yıl içinde dördüncü evlililiğini Alex Rodriguez ile yapmaya hazırlanıyor

Amerikalı sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda The Camuto Group ile JLO Jennifer Lopez adından bir aksesuar markası çıkaracağını duyurdu.

Jennifer Lopez'in paylaşımı 1.7 milyondan fazla beğeni 13 binden fazla yorum aldı

Daha önce İtalyan markası Giuseppe Zanotti için ayakkabı tasarlayan Lopez; botlar, sneakerlar, blok topuklar ve birçok stilettonun olduğu kendi koleksiyonun çizim ve tasarımları piyasaya sürülmek üzere tamamladı.

Lopez'in Giuseppe Zanotti koleksiyonundan bir fotoğraf

3 ŞEHRİ TEMSİL EDİYOR



Lopez konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kariyerimin başından beri yapmak istediğim üç şey vardı: Müzik, film ve moda. Yeni koleksiyonum benim için çok önemli olan ve benim bir parçam haline gelen üç şehri temsil ediyor: New York, Los Angeles ve Miami. Bu koleksiyon ile insanların kendi özlerinden ayrılmadan kişiliklerinin birçok yönünü keşfetmelerini umuyorum” dedi.



ÖNÜMÜZDEKİ AY SATIŞTA



Önümüzdeki ay Designer Shoe Warehouse’ta (DSW) satışa sunulacak olan ayakkabı koleksiyonu gelecekte çanta tasarımlarının takip etmesi bekleniyor.

JENNIFER LOPEZ 50. YAŞINI ANTALYA'DA KUTLADI