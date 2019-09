Dünyaca ünlü pop yıldızları Jennifer Lopez ve Shakira, bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkacak.

Super Bowl'u TV'den yayınlayacak olan ve devre arası şovunu üstlenen Fox Sports, "İlk kez sahnede birlikte olacaklar. Dünyanın en büyük sahnesinde. J-Lo ve Shakira, Devre Arası Şovu'na hoş geldiniz!" açıklamasıyla duyuruyu yaptı.



Love Don't Cost a Thing ve If You had My Love şarkılarıyla birlikte son dönemde çok dinlenen ve Oscar adaylarından Hustlers için yaptığı şarkıyla Oscar adaylığı bulunan Jennifer Lopez, "Dünyanın en büyük sahnesinde yapacağımız şovu sergilemek için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi.



Shakira haberi Instagram sayfasında "Hazırlanın 02.02.20 hotuyla paylaştı

Daha önce 3 kez Grammy kazanan ve dünyanın en tanınmış Latin şarkıcılarından biri olan Kolombiyalı Shakira, FIFA Dünya Kupası organizasyonları için yaptığı şarkılar ile de dikkat çekmişti. Geçen yıl devre arası şovunu TV üzerinden toplam 98.2 milyon kişi tarafından izlenen Super Bowl, 2 Şubat 2020 günü Miami'de oynanacak.