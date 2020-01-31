Jennifer Lopez ve Shakira'dan Super Bowl'da Kobe Bryant anması

Her yıl büyük bir organizasyona sahne olan Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl, Türkiye saatiyle 3 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Super Bowl’da oynanan maç kadar, hatta maçtan daha fazla devre arası şovu konuşuluyor. Bu yıl, devre arasında sahne alacak yıldızı isimler Jennifer Lopez ve Shakira.



İkili, 12 dakikalık gösterileri hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi. Lopez, helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbol yıldızı Kobe Bryant’ın da gösteride unutulmayacağını belirterek, ‘kalbe dokunan’ anlar yaşatacaklarını söyledi.



Shakira ve Jennifer Lopez, ellerine Amerikan futbolu toplarını alarak eğlenceli pozlar verdi.

"KOBE VERECEĞİMİZ MESAJLA GURUR DUYARDI"

Shakira, “Kobe’yi hatırlayacağız, hayatı ve bu ülkenin çeşitliliğini kutlayacağız. Eminim, Kobe, o gün sahnede vereceğimiz mesajla gurur duyardı” ifadesini kullandı.



Lopez de Shakira ile farklı tarzlarına vurgu yaparak, “Gösteri çok fazla Shakira gibi, çok fazla Jennifer gibi olacak” dedi.



Shakira, “İki Latin’in bu ülkede bunu yapıyor olması bizim için güç verici” diye konuştu.



Lopez, iki çocuğunu sahneye çıkaracağı söylentilerinin doğru olmadığını belirtti.