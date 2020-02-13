Jennifer Lopez ve Shakira’lı Super Bowl’a 867 trilyon dolarlık dava

Amerikalı papaz Dave Daubenmire, Amerikan Futbol Ligi yetkililerine, şampiyonluk maçı Super Bowl’daki Jennifer Lopez ve Shakira’lı devre arası şovu nedeniyle dava açacağını duyurdu.



3 Şubat’ta Miami’de oynanan Super Bowl maçının devre arası şovunda 50 yaşındaki Jennifer Lopez direk dansı yaparken, 43 yaşındaki Shakira da halatla göbek dansı sergilemişti.



Jennifer Lopez direk dansı hünerlerini sergiledi.

"MÜSTEHCEN İÇERİK UYARISI YAPILMADI"

Russia Today’in haberine göre, Ohio’da yaşayan papaz ve eski futbol antrenörü Daubenmire, Super Bowl organizatörleri ve sponsorlarına, gösteri öncesi “müstehcen içerik” uyarısı yapmadıkları için öfkeli. Daubenmire, dava açacağını belirterek, mahkemede, “Bana bunu izleyeceğimi önceden söylemeden oturma odama getirdiniz. Televizyonda cinsel bölge gösterileceğini söylemediniz” sözlerini sarf edeceğini açıkladı. TV’de yayınlanan gösterinin değerlerine aykırı olduğunu dile getiren papaz, 867 trilyon dolarlık dava açacağını belirtti.



Shakira, göbek dansını elinde halat taşıyarak yaptı.

Gösterinin sponsoru olan Pepsi, Amerikan Futbol Ligi ve kablolu TV şirketine dava açacağını söyleyen Daubenmire, bir avukat ya da kendisine katılacak birini aradığını belirtti.